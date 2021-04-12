Денисов: Неможливість використовувати орендованих свою справу зробила

Перемогу київському Динамо над Дніпром-1 (2:0) у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги допомогла відсутність у суперника орендованих гравців.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Динамо точно так само, як і Шахтар, спокійно виграло свій матч проти Дніпра-1, який в першому таймі зумів нав'язати киянам боротьбу, і у тих нічого не виходило. Але кадрові проблеми, а саме, неможливість використовувати орендованих, про що говорив Йовічевич після матчу, і дисципліна, що зникла в другому таймі, свою справу зробили. Точніше, справу зробили Миколенко і Сидорчук, які забили два голи в цій зустрічі", - сказав Денисов.