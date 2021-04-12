Експерт - про матч Маріуполь - Шахтар: Просто циркова вистава

Матч Шахтаря з Маріуполем - це просто головна подія в українському футболі.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик

"Та це просто головна подія в українському футболі. Поки будуть такі матчі, то ніяких спонсорів не буде, ніяких придбань прав на ТБ-трансляції. Ми ж розуміємо, що це циркова вистава. Свого часу Шахтар в день народження свого президента дозволив Зорі зіграти проти себе орендованим. Малишев тоді забив Шахтарю, і після цього клуб вирішив, що більше ніколи орендовані не гратимуть проти нього.

І це неправильно. Як і Динамо, яке аналогічно забороняє грати. Дніпру-1 не вистачило Дубінчака і Булеци десь.

Але і орендовані мало що вирішили б. Досить подивитися будь-який матч, де Шахтарю потрібні очки в матчі з Маріуполем. Це система, і багато хто не готовий до боротьби. Це шлях в нікуди. Який пул, які транслятори? Побачите, як Маріуполь гратиме з Динамо.

А тут просто проїхали і відкрили шлагбаум", - вважає Циганик.