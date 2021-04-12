Палкін працевлаштовував Остапа Маркевича у Маріуполь

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вирішує усі кадрові питання Маріуполя.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

"Палкін – це людина номер 1 у Маріуполі. Коли Маркевич приходив туди, то співбесіда була в готелі Опера і він відповідав на питання Палкіна, поруч з яким сидів Вадим Шаблій – людина номер два, він йде після Палкіна.

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А пан Санін (віцепрезидент Маріуполя – прим.) – як завгосп, він не вирішує нічого, тільки виконує вказівки Шаблія і Палкіна. Скажу навіть більше, скаутинг у Маріуполі відбувається за рахунок людей, які працюють у Шахтарі. Це абсолютно точно", – заявив Сеньків.