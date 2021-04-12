Шевчук: Ненормально, коли 13 гравців не можуть грати проти Шахтаря

Українським клубам необхідно змінювати договори оренд щодо гравців у клубах УПЛ.

Про це розповів ексзахисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук.

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"Для мене взагалі ненормально, що 13 чоловік не можуть брати участь в цьому матчі. Якщо Шахтар хоче, щоб молоді гравці прогресували, потрібно давати можливість грати. Я був якраз у Туреччині, коли були збори, і вони грали проти Шахтаря. І Шахтарю було дуже складно, а матч закінчився, здається, внічию.

Щоб наш чемпіонат розвивався, всім нашим клубам потрібно сідати і домовлятися, щоб орендовані гравці всі грали", - сказав Шевчук.