Маріуполь - Шахтар 0:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь у 21 турі української Прем'єр-ліги поступився Шахтарю.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 10 квітня
Маріуполь - Шахтар 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 34 Мораес, 0:2 - 37 Соломон, 0:3 - 78 Мораес(П)
Маріуполь: Гальчук, Биков, Чоботенко, Сагуткін, Ухань(Шушко 74), Кошков(Тищенко 75), Петерман, Стасюк, Меліченко, Кулієв(Козицький), Трофимюк(Плакса 55)
Запасні: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козицький, Плакса
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко(Судаков 46), Майкон(Антоніо 46), Тете(Фернандо 76), Патрік(Дентіньо 76), Соломон, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Антоніо, Судаков, Мудрик, Дентіньо, Фернандо, Матвієнко
Жовті картки: Кулієв(5), Бондар(61)