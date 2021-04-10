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Маріуполь - Шахтар 0:3. Огляд матчу

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Огляд матчу Маріуполь - Шахтар
Маріуполь - Шахтар 0:3. Огляд матчу
#Шахтар, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 21 турі української Прем'єр-ліги поступився Шахтарю.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 10 квітня

Маріуполь - Шахтар 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 34 Мораес, 0:2 - 37 Соломон, 0:3 - 78 Мораес(П)

Маріуполь: Гальчук, Биков, Чоботенко, Сагуткін, Ухань(Шушко 74), Кошков(Тищенко 75), Петерман, Стасюк, Меліченко, Кулієв(Козицький), Трофимюк(Плакса 55)

Запасні: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козицький, Плакса

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко(Судаков 46), Майкон(Антоніо 46), Тете(Фернандо 76), Патрік(Дентіньо 76), Соломон, Мораес

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Антоніо, Судаков, Мудрик, Дентіньо, Фернандо, Матвієнко

Жовті картки: Кулієв(5), Бондар(61)

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