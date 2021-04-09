Кополовець: У Минаї все гаразд, проблем немає, всі виплати здійснено

Після застосування санкцій щодо президента Минаю Валерія Пересоляка фінансова ситуація у клубі не змінилися.

Про це заявив спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"Все гаразд, немає ніякої паніки. Хлопці налаштовані битися.

Фінансова ситуація? Жодних проблем зараз немає, всі поточні виплати здійснено. Знаючи нашого президента, я впевнений, що їх не буде. Він людина конкретна, чесна. Скільки я працюю з командою, жоден футболіст ще не уїхав з клубу з незакритими боргами. Думаю, так і залишиться", - сказав Кополовець.