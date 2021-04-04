Кополовець завершив кар'єру футболіста

У цьому сезоні зіграв 20 хвилин у матчі проти Динамо

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Минаю Михайло Кополовець вирішив завершити кар'єру футболіста.

Про це повідомляє журналіст Футбол 1/2/3 Богдан Тимовчак.

Рішення було прийнято після відставки Василя Кобіна з посади головного тренера. Кополовець прийняв рішення, що клубу потрібно набирати очки, він зосередиться на роботі спортивним директором.

37-річний Кополовець почав кар'єру в Закарпатті в сезоні 2001/02. Виступав за Карпати, Говерлу, Белшину, аматорський Айнхайт з Німеччини, в останні сезони був в Минає на посаді граючого спортивного директора.

У цьому сезоні зіграв 20 хвилин у матчі проти Динамо.

Раніше, Кобін пояснив відхід з Миная.