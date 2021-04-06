 Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією в 20 турі УПЛ
04.04.2021 21:26 2426
Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував
Сьогодні 13:09 575
Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:09 2244
Манчестер Сіті зіграє з Боруссією, Реал - з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 564
Сокіл втретє обіграв Кременчук у півфіналі УХЛ
Вчора 20:15 1397
Фіорентина зацікавилась нападником Зорі
Вчора 19:35 1710
Помер легендарний коментатор боксу
Вчора 17:42 2825
Луческу двічі відмовив збірній Румунії
Вчора 17:25 1811
Луческу - найкращий тренер 20-го туру УПЛ
Вчора 15:09 598
Бондаренко — найкращий гравець 20-го туру УПЛ
Вчора 11:57 532
Блоги
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.04.2021 11:19 5790
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших Valeriy Ruchka
03.04.2021 10:17 731
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото Андрій Твердохліб
02.04.2021 18:20 3965
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті Андрій Твердохліб
02.04.2021 17:57 722
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду Андрій Твердохліб
02.04.2021 13:39 4711
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:40 Футбол Моурінью назвав головну трансферну ціль Тоттенгема 125
14:24 Бокс Берінчик підтвердив дату бою з Лобовом 139
14:10 Футбол Манчестер Сіті знайшов заміну Фернандінью 339
13:55 Футбол Арсенал - Славія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги Європи 172
13:39 Футбол Мілан повісив цінник на Рафаела Леау 467
13:25 Футбол Ювентус припинив переговори з Дибалою про контракт 340
13:09 Футбол Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував 575
12:55 Футбол Ювентус - Наполі: Де дивитися матч Серії А 337
12:41 Футбол Всі міста-господарі Євро-2020 повідомили про готовність провести матчі з глядачами 386
12:25 Бокс Колишній тренер Усика: У бою з Вайтом Повєткін виглядав як солом'яне опудало 179
12:10 Футбол Баварія - ПСЖ: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 477
12:09 Футбол Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція 2244
11:55 Футбол Полісся - Металіст 1925 0:0. Огляд матчу 398
11:39 Футбол Барселона найближчим часом хоче продовжити контракт з Дембеле 488
11:25 Футбол Порту - Челсі: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 477
11:09 ММА Чемпіон UFC хоче побитися з Ф'юрі 571
10:55 Футбол ВПК-Агро - Оболонь 1:0. Огляд матчу 504
10:39 Футбол Неймар узгодив контракт з ПСЖ 688
10:25 Футбол Кремінь - Верес 1:2. Огляд матчу 632
10:10 Футбол Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана 729
09:54 Хокей Вегас знищив Сент-Луїс, Монреаль здолав Едмонтон. Результати матчів НХЛ 845
09:40 Футбол Чорноморець - Прикарпаття 3:0. Огляд матчу 667
09:25 Баскетбол Міннесота перемогла Сакраменто, Юта програла Далласу. Результати матчів НБА 758
09:09 Футбол Евертон - Крістал Пелес 1:1. Огляд матчу 705
08:54 Баскетбол Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Детройту 793

Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував

Сьогодні 13:09 575 0
Фахівець прокоментував чемпіонську гонку в УПЛ
Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував
#Маркеивч, #Шахтар, #Динамо

Джерело - zbirna.com.

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич вважає, що інтрига в чемпіонській гонці УПЛ померла в Олександрії.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи  перемога Динамо над Олександрією наблизила киян до золотих медалей? Для підопічних Мірчі Луческу якоюсь мірою це був ключовий поєдинок. На полі Олександрії завжди складно брати очки. У минулому матчі в другому таймі Динамо переграло свого суперника, але, в принципі, все йшло до нічиєї. Тоді, можливо, інтерес в боротьбі за золоті медалі відродився б. Однак на 90-й хвилині гості були винагороджені за настирливість. Тому зараз інтрига мертва. Не думаю, що динамівці втратять свого в нинішньому чемпіонаті.

Хоча, якщо чесно, такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував. Згадайте фініш минулого чемпіонату. Це була прірва між першою і другою командою... Потрібно визнати, що гірники слабо провели нинішню першість.

Гірники можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", - зазначив Маркевич.

Раніше, Циганков відновиться до матчу з Шахтарем.

Коментарі ()