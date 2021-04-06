Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич вважає, що інтрига в чемпіонській гонці УПЛ померла в Олександрії.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи перемога Динамо над Олександрією наблизила киян до золотих медалей? Для підопічних Мірчі Луческу якоюсь мірою це був ключовий поєдинок. На полі Олександрії завжди складно брати очки. У минулому матчі в другому таймі Динамо переграло свого суперника, але, в принципі, все йшло до нічиєї. Тоді, можливо, інтерес в боротьбі за золоті медалі відродився б. Однак на 90-й хвилині гості були винагороджені за настирливість. Тому зараз інтрига мертва. Не думаю, що динамівці втратять свого в нинішньому чемпіонаті.

Хоча, якщо чесно, такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував. Згадайте фініш минулого чемпіонату. Це була прірва між першою і другою командою... Потрібно визнати, що гірники слабо провели нинішню першість.

Гірники можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", - зазначив Маркевич.