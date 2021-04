32-річний захисник Баварії Жером Боатенг не стане продовжувати контракт і стане вільним агентом в червні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Боатенг виступав за Баварію з 2011 року. У нинішньому сезоні Жером зіграв в 30 матчах, забив два голи і віддав одну результативну передачу.

Водночас Баварія може продовжити контракт нападника Еріка Чупо-Мотінга до 2022 року. Чинна угода камерунця з клубом розрахована до кінця сезону.

After David #Alaba (in very advanced talks with #RealMadrid) Jerome #Boateng will also leave #BayernMunich at the end of the season as a free agent. Meanwhile Eric #ChoupoMoting could extend his contract until 2022. #transfers https://t.co/g8ktrG8fmp