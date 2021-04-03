Шахаб та Юрченко у стартовому складі Зорі на матч з Рухом

Джерело - Чемпіон.
У матчі 20 туру УПЛ львівський Рух прийме луганську Зорю.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.
Рух: Бандура, Гагун, Стаменковіч, Зец, Мисик, Мартинюк, Карасюк, Федорчук, Климчук, Бойчук, Кондраков
Запасні: Мисак, Білий, Копина, Сич, Борячук, Кухарук, Кухаревич, Притула, Абдіхоліков
Зоря: Васіль, Хомченовський, Іванісеня, Абу Ханна, Жуніор, Цвек, Юрченко, Кабаєв, Луньов, Громов, Шахаб
Запасні: Мацапура, Рибак, Руфаті, Циганікс, Ємець, Гринь, Назарина, Аллахяр, Гладкий
Поєдинок розпочнеться о 17:00.