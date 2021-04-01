Тренер збірної Казахстану оцінив матч проти України

Гравці збірної Казахстану добилися потрібного результату у матчі кваліфікації на ЧС-2022 з Україною.

Про це розповів головний тренер казахстанської команди Талгат Байсуфіно.

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"У першому таймі моя команда діяла кволо. Можливо, позначилися довгий переліт, адаптація, зміна часових поясів. Однак знову другий матч на зборі ми провели не дуже… Утім, у другому таймі ми довели, що за бажання можна змінити все. Саме в цьому напрямку ми й будемо рухатися", — розповів Байсуфінов.