Шевченко: Казахстан покарав збірну України

Гравці збірної України повинні були реалізовувати свої моменти у матчі проти Казахстану.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Коли ти не використовуєш моменти — тебе карають. Мене хвилюють деякі речі. Я думаю, що ми втратили певні моменти у своїй грі. На жаль, зараз нас постійно карають, коли ми помиляємося. Пропускаємо контратаку — нам забивають. Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Ще є деякі нюанси, які я проаналізую, у нас є час. Я знаю, в якому напрямку треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два очки у двох домашніх поєдинках, я беру відповідальність на себе.

Мені сподобалося, що Казахстан бився до кінця. Гравці суперника робили все, що могли. Молодці хлопці, взяли очко. Ми створили достатньо моментів для того, щоб закрити гру, але не використали їх. Суперник нас покарав...", - розповів Шевченко.