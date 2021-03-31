 Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022

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Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D
31 березня 2021 року, 21:45

Україна - Казахстан
НСК Олімпійський, Київ

Збірна України в третьому турі групи D кваліфікації чемпіонату світу 2022 зіграє в Києві проти збірної Казахстану. Гра відбудеться в середу, 31 березня, о 21:45 за київським часом.

Україна

Підопічні Шевченка після нічиєї з фаворитами групи французами (1:1), досить несподівано, стратили очки в домашній грі з Фінляндією (1:1).

Віталій Миколенко після червоної картки в грі з Суомі покину розташування збірної і повернувся клуб. На жаль, знову поповнився лазарет команди – у грі з казахами не допоможе Євген Коноплянка, який зазнав пошкодження на тренуванні. Тож загалом збірній не допоможуть гравців, на яких розраховував Шевченко: Циганков, Бєсєдін, Ярмоленко та Конплянка.

Останні матчі

КЧС. Україна – Фінляндія 1:1
КЧС. Франція - Україна 1:1
ЛН. Швейцарія – Україна 3:0*
ЛН. Німеччина – Україна 3:1
ТМ. Польща – Україна 2:0
 

Казахстан

Збірна Казахстану зіграла, на відміну від синьо-жовтих,  лише одну гру. У другому турі казахстанці поступилися вдома збірній Франції – 0:2.

Головний тренер збірної Казахстану Тайгат Байсуфінов узяв до Києва 27 футболістів. Зазначимо, збірна Казахстану не може виграти вже в 7 матчах поспіль (5 поразок, 2 нічиї).

Останні матчі

КЧС. Казахстан – Франція 0:2
ЛН.  Казахстан – Литва 1:2
ЛН. Албанія – Казахстан 3:1
ТМ. Чорногорія – Казахстан 0:0
ЛН. Білорусь – Казахстан 2:0.
 

Історія зустрічей

Збірні України та Казахстану зіграли в своїй історії 4 очних зустрічі – всі у відборах до чемпіонатів світу (2006, 2010). Усі матчі завершувалися перемогами збірної України.

Орієнтовні склади

Збірна України: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зубков, Сидорчук, Зінченко, Маліновський, Марлос, Яремчук;

Збірна Казахстану: Мокін, Бистров, Єрланов, Малий, Аліп, Валіуллін, Мужиков, Тагебрген, Васильєв, Нургалієв, Федін.

Пряма мова

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): ): "Казахстан команда, яка до кінця бореться. Вони грають другим номером. Завтра будемо чекати непростий матч. Перед нами стоїть завдання - виграти. Розуміємо, що буде протистояти організована команда, яка буде намагатися відібрати очки. Не має значення, з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання - потрапити на чемпіонат світу, з першої путівки або з другого місця і з плей-оф. Кожне очко важливе. Відповідальність однакова, як з Францією, так і Казахстаном".

Тайгат Байсуфінов (головний тренер збірної Казахстану): очікуйте пізніше

Цікаві факти

Збірна України перемогла збірну Казахстану в усіх 4 зіграних матчах;

• Головний тренер збірної України двічі забивав у ворота казахстанців (ЧС-2006, ЧС-2010);

• Найкращим бомбардиром синьо-жовтих у матчах з Казахстаном є Сергій Назаренко, на рахунку якого 4 голи.

Прогноз букмекерів

Збірна України – беззаперечний фаворит, на думку букмекерів. Перемога України – 1,17, Казахстану – 23,0, нічия – 8,1.

Прогноз Чемпіона

Втрачати очки більше не можна, тим більше в домашній грі з аутсайдером. Перемога нашої збірної – 3:0.

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