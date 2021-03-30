 Відома заявка збірної Казахстану на матч з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Відома заявка збірної Казахстану на матч з Україною

Сьогодні 16:54 540 0
До списку потрапили 27 гравців
Відома заявка збірної Казахстану на матч з Україною
#Казахстан, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов відібрав футболістів, які вилетіли в Україну на матч в рамках відбору на ЧС-2022.

Про це повідомляє Vesti.kz.

На виїзд Байсуфінов взяв наступний склад:

Воротарі: Олександр Мокін (Тобол), Стас Покатілов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабаси).

Захисники: Марат Бистров (Ахмат", Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Ерланов (Ордабаси), Сергій Малий, Олександр Марочкин, Руслан Валіуллін (всі - Тобол), Нурали Аліп (Кайрат), Ян Вороговський (Бєєрсхот, Бельгія), Тимур Рудосельський (Лорі Ванадзор, Вірменія), Тимур Досмагамбетов (Ордабаси).

Півзахисники: Асхат Тагіберген, Серікжан Мужиків, Азат Нургалієв (всі - Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Росія), Айбол Абікен, Даніяр Усенов (обидва - Кайрат), Владислав Васильєв (Енергетик-БДУ, Білорусь), Еркебулан Тунгишбаєв, Ельхан Астанов (обидва - Ордабаси), Максим Федін, Максим Самородов (обидва - Актобе).

Нападники: Абате Аймбетов (Крилья Совєтов, Росія), Рамазан Карімов (Каспій).

Нагадаємо, що майбутній поєдинок пропустить півзахисник Бахтієр Зайнутдінов. Гравець вже повернувся в розташування ЦСКА.

Матч Україна - Казахстан відбудеться 31 березня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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