 Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Сьогодні 19:47 281
Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем
Сьогодні 21:09 178
Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають
Сьогодні 20:10 231
Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити
Сьогодні 18:54 5410 1
Шевченко: Казахстан грає другим номером
Сьогодні 18:23 461 1
Волков включений до Зали слави ФІБА
Сьогодні 17:09 699
Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону
Сьогодні 16:14 400
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 11:44 7390 5
У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення
Сьогодні 10:59 4042 1
Мораес відреагував на дебютний гол за збірну України
Сьогодні 10:45 1598
Блоги
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:59 1143
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:45 812 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:12 729
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:53 1290
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 2071
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 3447 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 3420
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 11:04 7577 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
Вчора 08:00 1014
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2203
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:39 589
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
28.03.2021 15:13 1658
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів Андрій Твердохліб
28.03.2021 12:16 2974 1
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище Valeriy Ruchka
28.03.2021 12:08 1325
Фото дня. У Роналду украли переможний гол
Фото дня. У Роналду украли переможний гол Valeriy Ruchka
28.03.2021 11:33 1300
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:39 Хокей. УХЛ Донбас - Дніпро 4:1. Огляд матчу 17
21:24 Бокс Арум не хоче відпускати Лопеса та готовий дати йому бої на PPV 128
21:09 Футбол Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем 178
20:53 Футбол Сербія та Кіпр здобули перемоги у кваліфікації ЧС-2022 293
20:39 Футбол Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо 356
20:24 Хокей. УХЛ Донбас впевнено переміг Дніпро у півфіналі УХЛ 349
20:10 Футбол Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають 231
20:07 Пряма трансляція Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE 175
19:59 Блог Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол 1166
19:56 Футбол Сидорчук: З Фінляндією були 80 хвилин хорошої гри 405
19:47 Футбол Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022 281
19:39 Баскетбол Тернопіль на виїзді переміг Харківських Соколів у Суперлізі 344
19:24 Футбол УПЛ затвердила дату і час матчу Шахтар - Динамо 826
19:09 Футбол Капітанську пов'язку Роналду виставили на аукціоні в Сербії 495
18:54 Футбол Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити 5410 1
18:40 Футбол Іванісеня та Абу-Ханна не хочуть продовжувати контракти із Зорею 769
18:23 Футбол Шевченко: Казахстан грає другим номером 461 1
18:08 Футбол Коноплянка пропустить матч зі збірною Казахстану через травму 599
17:55 Баскетбол НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року 573
17:45 Блог Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською 816 1
17:40 Футбол Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції 721
17:24 Бокс Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня 820
17:12 Блог Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи 730
17:09 Баскетбол Волков включений до Зали слави ФІБА 699
16:54 Футбол Відома заявка збірної Казахстану на матч з Україною 977

Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо

Сьогодні 20:39 356 0
Байсуфінов розповів про очікування від матчу відбору ЧС-2022 в Києві
Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо
#Казахстан, #Україна

Джерело - УАФ.

У порівнянні з матчем проти Франції тренерський штаб Казахстану у грі з Україною планує зробити деяку ротацію.

Про це заявив наставник команди Талгат Байсуфінов.

"Сподіваюся, що завтра команди покажуть змістовний футбол. Ми розуміємо, що Україна прагне лише перемоги, але, як і команда Фінляндії, ми не збираємося робити господарям подарунків.

У порівнянні з матчем проти Франції ми плануємо зробити деяку ротацію, адже дуже важко зіграти два поспіль поєдинки на високому рівні тими самими футболістами. Утім, остаточне рішення щодо складу будемо приймати вже завтра.

Так, ми зіграли в цьому циклі на гру менше за українців, але я не бачу особливої нашої переваги. Мало того, можливо, саме ще одного матчу Казахстану не вистачило, аби відчути впевненість у своїх силах", -  заявив Байсуфінов.

Матч відбудеться 31 березня, початок о 21:45.

Раніше, Коноплянка отримав травму і не зіграє з Казахстаном.

Коментарі ()