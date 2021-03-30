Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо

У порівнянні з матчем проти Франції тренерський штаб Казахстану у грі з Україною планує зробити деяку ротацію.

Про це заявив наставник команди Талгат Байсуфінов.

"Сподіваюся, що завтра команди покажуть змістовний футбол. Ми розуміємо, що Україна прагне лише перемоги, але, як і команда Фінляндії, ми не збираємося робити господарям подарунків.

У порівнянні з матчем проти Франції ми плануємо зробити деяку ротацію, адже дуже важко зіграти два поспіль поєдинки на високому рівні тими самими футболістами. Утім, остаточне рішення щодо складу будемо приймати вже завтра.

Так, ми зіграли в цьому циклі на гру менше за українців, але я не бачу особливої нашої переваги. Мало того, можливо, саме ще одного матчу Казахстану не вистачило, аби відчути впевненість у своїх силах", - заявив Байсуфінов.