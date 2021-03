Манчіні встановив черговий рекорд зі збірною Італії

Вчора, 28 березня збірна Італії у другому турі відбору на ЧС-2022 на виїзді обіграла Болгарію з рахунком 2:0.

Цей матч став для "скуадри адзурри" вже шостим виїзним поспіль, в якому команда Роберто Манчіні не пропустила.

Це новий рекорд для збірної Італії.

6 - Italian National Team have kept six clean sheet in a row away from home, their longest such run in history (overtaking previous record established under Ferruccio Valcareggi between 1972 and 1974). Insuperable.#BULITA #BulgariaItalia pic.twitter.com/ponSooIRBc