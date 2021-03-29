Буффон піде з Ювентуса і може завершити кар'єру влітку

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Легендарний воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон може завершити кар'єру влітку.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
43-річний воротар після закінчення сезону залишить Ювентус, він хоче отримувати більше ігрового часу, але згоден на статус другого воротаря.
При цьому Буффон намір перейти в клуб з амбіціями.
Якщо ж у італійця не буде гідних пропозицій, швидше за все, влітку він завершить ігрову кар'єру.
Нагадаємо, Буффон може повернутися у Парму.