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Шевчук: Пуккі змусив помилитися Забарного і Миколенка

Сьогодні 15:33 588 0
В’ячеслав Шевчук прокоментував матч Україна - Фінляндія
Шевчук: Пуккі змусив помилитися Забарного і Миколенка
#Пуккі, #Фінляндія, #Україна

Джерело - footballua.tv.

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук оцінив нічию національної команди з Фінляндією у домашньому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Для мене була гра тактик з боку обох команд. Було видно, що була виконана величезна робота тренерським штабом над реалізацією гри і в атаці, і в обороні. У фінів в обороні все дуже злагоджено і надійно. Дуже складно розкрити їх захист. Не думаю, що якби збірна грала за схемою 4-3-3, то у нас було б більше моментів. Може бути, при схемі в 4 захисника було б більше проблем в обороні.

Актуально: Україна - Фінляндія 1:1. Огляд матчу

Пуккі – дуже важливий для них гравець, який організовує атаки. Він змусив помилитися Забарного і Миколенка", - сказав Шевчук.

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