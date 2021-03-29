ЧС-2022. Україна - Фінляндія 1:1. Найкращі моменти матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Фінляндії в 2 турі групи D європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року. Матч відбудеться на НСК Олімпійському о 21:45, 28 березня.

Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

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10' рикошет Миколенка

23' небезпечний удар Зубкова.

28' удар Зінченка

Найкращі моменти першого тайму

70' удар Караваєва

80' гол Мораеса

Червона картка Миколенка

89' гол Пуккі (пенальті)

Найкращі моменти другого тайму