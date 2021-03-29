 Футбол 1 - Україна - Фінляндія онлайн: відео голів і огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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ЧС-2022. Україна - Фінляндія 1:1. Найкращі моменти матчу

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ЧС-2022. Україна - Фінляндія 1:1. Найкращі моменти матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Фінляндії в 2 турі групи D європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року. Матч відбудеться на НСК Олімпійському о 21:45, 28 березня.

Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

Слідкуйте за найцікавішими моментами, а також дивіться голи та огляд матчу в цій новині в режимі онлайн. Також на нашому сайті буде доступна текстова трансляція гри.

10' рикошет Миколенка

23' небезпечний удар Зубкова.

28' удар Зінченка

Найкращі моменти першого тайму

70' удар Караваєва

80' гол Мораеса

Червона картка Миколенка

89' гол Пуккі (пенальті) 

Найкращі моменти другого тайму

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