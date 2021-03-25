Франція - Україна: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в стартовому поєдинку відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 грає в Парижі проти збірної Франції. Початок гри о 21:45 за київським часом, 14 березня.
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу
У прямому ефірі гру покажуть два українських телеканали. Текстова трансляція на нашому сайті.
Відео голів, найцікавіші моменти та огляд матчу дивіться в цій новині в режимі онлайн.
1:0 - 19' Грізманн
1:1 - 57' Кімпембе, автогол
Огляд першого тайму
Огляд другого тайму
11' удар Жиру
37' удар Миколенка