Франція - Україна: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в стартовому поєдинку відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 грає в Парижі проти збірної Франції. Початок гри о 21:45 за київським часом, 14 березня.

У прямому ефірі гру покажуть два українських телеканали. Текстова трансляція на нашому сайті.

Відео голів, найцікавіші моменти та огляд матчу дивіться в цій новині в режимі онлайн.

1:0 - 19' Грізманн

1:1 - 57' Кімпембе, автогол

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму

11' удар Жиру

37' удар Миколенка