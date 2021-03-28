Італія переграла Болгарію, Німеччина здолала Румунію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Перемоги здобули всі фаворити, окрім українців

Джерело - Чемпіон.

У другому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися 9 матчів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 27 березня

Група В

Косово - Швеція 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Аугусстінссон, 0:2 - 35 Ісак, 0:3 - 70 Ларссон (пен)

Група С

Болгарія - Італія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Белотті (пен), 0:2 - 83 Локателлі

Група D

Україна - Фінляндія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Мораес, 1:1 - 89 Пуккі (пен)

Група F

Австрія - Фарерські острови 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 19 Наттестад, 1:1 - 30 Драгович, 2:1 - 37 Баумгартнер, 3:1 - 44 Калайджич

Ізраїль - Шотландія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Перец, 1:1 - 56 Фрейзер

Група І

Польща - Андорра 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Левандовський, 2:0 - 55 Левандовський, 3:0 - 88 Свідерський

Сан-Марино - Угорщина 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Салай (пен), 0:2 - 71 Шаллай, 0:3 - 88 Ніколич (пен)

Група J

Північна Македонія - Ліхтенштейн 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Барді, 2:0 - 51 Трайковський, 3:0 - 54 Трайковський, 4:0 - 62 Ельмас, 5:0 - 82 Нестеровський

Румунія - Німеччина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 17 Гнабрі