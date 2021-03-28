Іспанія з труднощами перемогла Грузію, Данія знищила Молдову. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Неймовірно складну перемогу здобули іспанці у Грузії

Джерело - Чемпіон.

У другому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися чотири матчі.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 28 березня

Група В

Грузія - Іспанія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Кварацхелія, 1:1 - 56 Торрес, 1:2 - 90+2 Ольмо

Група F

Данія - Молдова 8:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 19 Дольберг (пен), 2:0 - 22 Дамсгорд, 3:0 - 29 Дамсгорд, 4:0 - 35 Ларсен, 5:0 - 39 Єнсен, 6:0 - 48 Дольберг, 7:0 - 81 Сков, 8:0 - 89 Інгвартсен

Група I

Албанія - Англія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Кейн, 0:2 - 63 Маунт

Група J

Вірменія - Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Барсегян, 2:0 - 74 Байрамян

Раніше, збірна Франції на класі переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.