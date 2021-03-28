Маліновський: Ми маємо переграти фінів у плані техніки

Збірна України має перемагати команду з Фінляндії за рахунок техніки та контролю м'яча.

Про це заявив український хавбек Руслан Маліновський.

"Ми з ними грали вже у відборі. Думаю, це буде інша команда. У плані техніки ми повинні їх переграти. Ми повинні поменше втрачати м'яч у простих ситуаціях. З такими командами, як Фінляндія, буде важко в боротьбі, але контроль м'яча, швидке переміщення, прийом, правильне прийняття рішень будуть дуже важливими", - сказав Маліновський.