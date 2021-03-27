Тренер збірної Фінляндії виділив силу України

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва оцінив матч проти України.

Про це розповів сам наставник.

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"Ми вже встигли проаналізувати наш матч проти Боснії і Герцеговини й повністю зосереджені на підготовці до поєдинку проти України.

Упевнений, що на нас очікує важка зустріч, адже ми добре розуміємо, наскільки сильно зараз діє українська збірна. Утім, я не втрачаю надії, що завтра моя команда продемонструє свій найкращий футбол і здобуде сприятливий для нас результат", - розповів Канерва.