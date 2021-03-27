 Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Йому не місце у футболі: Баранка вимагає довічну дискваліфікацію для Гельзіна
Вчора 16:12 4537 3
Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 11:37 4826 1
Бельгія зіграє з Чехією, Сербія прийматиме Португалію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 10:25 464
Сокіл розгромив Маріуполь та вийшов у півфінал УХЛ
Вчора 22:19 730
Тайсон підписав попередній контракт з бразильським клубом
Вчора 21:31 1606
Шина - найкращий гравець УПЛ у березні
Вчора 20:45 572
Сачко переміг Сафіулліна та вийшов у півфінал турніру у Швейцарії
Вчора 18:45 1008
Нападник Руха Кухаревич перейшов у французький клуб
Вчора 17:30 2539
Ахметов визначив майбутнє Каштру у Шахтарі - джерело
Вчора 16:32 5239
ФІФА готує серйозну зміну у принципах трансферної роботи клубів
Вчора 14:55 1452
Блоги
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:13 166
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:18 349
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 664
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год Андрій Твердохліб
Вчора 14:06 4690
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування Андрій Твердохліб
Вчора 13:37 1048
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:57 Футбол Забарний: Луческу дав мені базу 49
13:41 Футбол УЄФА планує допустити не менше 9 тисяч уболівальників на фінал ЛЧ 92
13:26 Біатлон Меркушина виграла мас-старт на чемпіонаті України 186
13:13 Блог Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження 174
13:12 Футбол Маліновський залишився у ТОП-5 найдорожчих атакувальних хавів Серії А 224
12:57 Футбол Реал може віддати Луніна в оренду 227
12:40 Кіберспорт Визначилися всі пари плей-оф чемпіонату України з кібербаскетболу 232
12:27 Бокс Редкач та Прогрейс провели дуель поглядів 426
12:10 Біатлон Підручний виграв мас-старт на чемпіонаті України 331
12:05 Пряма трансляція Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу в Маямі. LIVE 211
11:58 Теніс Визначилася суперниця Світоліної в третьому колі на турнірі в Маямі 571
11:41 Футбол Бока Хуніорс підпише голкіпера Манчестер Юнайтед 327
11:37 Футбол Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу 4826 1
11:27 Формула 1 Сайнс: У Мерседеса і Ред Булл є перевага над іншими 383
11:18 Блог Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця 356
11:12 Бокс Дерев'янченко: Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом 510
10:58 Футбол Пуйоль повернеться в Барселону для створення соціальних проектів 301
10:41 Футбол Чорноморець - Оболонь 1:1. Огляд матчу 348
10:25 Футбол Бельгія зіграє з Чехією, Сербія прийматиме Португалію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022 464
10:11 Бокс Де Ла Хойя проведе бій 3 липня, - журналіст 576
10:06 Блог Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону 670
09:52 Футбол Віцепрезидент Інтернасьонала: У нас немає контракту з Тайсоном 563
09:40 Футбол Прикарпаття - Верес 0:1. Огляд матчу 485
09:27 Бокс Паркер переміг Александера і завоював пояс WBO International 556
09:13 Футбол Ляказетт може покинути Арсенал безкоштовно 600

Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 11:37 4826 1
Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D
28 березня 2021 року, 21:45

Україна - Фінляндія
НСК Олімпійський, Київ

 

Збірна України в другому турі в групі D європейської кваліфікації до Мундіалю-2022 прийматиме збірну Фінляндію. Гра відбудеться в неділю, 28 березня, о 21:45, на НСК Олімпійському в Києві.

Україна

Підопічні Шевченка добре розпочали відбірковий турнір, здобувши виїзне очко в матчі проти чинних чемпіонів світу французів. На щастя для тренерського штабу синьо-жовтих лазарет команди не поповнився, тож усі лідери, крім Тараса Степаненка, готуються до гри з Суомі.

Останні матчі

КЧС. Франція - Україна 1:1
ЛН. Швейцарія – Україна 3:0*
ЛН. Німеччина – Україна 3:1
ТМ. Польща – Україна 2:0
ЛН. Україна – Іспанія 1:0
 

Фінляндія

Збірна Фінляндія наразі представляє собою уже не того аутсайдера, яким була раніше. Команда Маркку Канерви пробилася на чемпіонат Європи із дуже непростої групи, випередевши Грецію та Боснію і Герцеговину. Фіни розпочали відбірковий турнір із домашньої нічиєї з Боснією і Герциговиною (2:2). Дубль на рахунку багаторічного лідера команди Теему Пуккі. Найбільшою втратою для команди фінляндії у енайближчих матчах є кіпер леверкузенського Баєра Лукас Градецк, який відновлюється після травми п'яти.

Останні матчі

КЧС. Фінляндія - Боснія і Герцеговина 2:2
ЛН. Вельс - Фінляндія 3:1
ЛН. Болгарія - Фінляндія 1:2
ТМ. Франція - Фінляндія 0:2
ЛН. Фінляндія - Ірландія 1:0
 

Історія зустрічей

Збірні України та Фінляндії грали між собою всього 2 рази й було це нещодавно. У кваліфікації до ЧС-2018 українці двічі мінімально перемогли фінів: 1:2 - в гостях, 1:0 - вдома.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Ярмоленко, Шапаренко, Маліновський, Зінченко, Зубков, Мораес;

Фінляндія: Йоронен, Хамалайнен, Амаюурі, Тайвіо, Райтала, Лод, Камара, Кауко, О'Шоннесі, Алхо, Пуккі.

Пряма мова

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): очікуйте пізніше

Маркку Канерва (головний тренер збірної Фінляндії): очікуйте пізніше

Цікаві факти

Україна двічі перемогла Фінляндію і відборі до ЧС02018 (1:2, 1:0);

• За українців у минулих матчах з фінами забивали: Бєсєдін, Коноплянка та Кравець;

• Єдиний гол у ворота збірної України на рахунку Пох'янпало.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають збірну України фаворотом гри. Коефіцієнт на перемогу синьо-жовтих - 1,76, перемога Фінляндії - 5,35, нічия - 3,74.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:0.

Коментарі ()