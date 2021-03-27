Маркевич: Збірна України має обігрувати Фінляндію та Казахстан

Екстренер збірної України Мирон Маркевич оцінив протистояння національної команди зі збірними Фінляндії та Казахстану.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Ми граємо вдома. Ці команди (Фінляндія і Казахстан – прим.) ми повинні обігрувати, хоча фіни останнім часом додали серйозно. Я думаю, у збірної України буде зовсім інша тактика. Потрібно атакувати, потрібно пресингувати на чужій половині поля. Це вже зовсім інший футбол.

Я сподіваюся, що у нас є футболісти, які можуть сильно зіграти індивідуально. Думаю, що в складі будуть якісь зміни. Можливо, Марлос з'явиться, тому що у нього індивідуальна майстерність на високому рівні. Україні потрібні такі гравці. Зінченко плюс Маліновський. Я не знаю, в якому стані Циганков", – резюмував Маркевич.