 Маркевич: Збірна України має обігрувати Фінляндію та Казахстан | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Збірна України має обігрувати Фінляндію та Казахстан

Сьогодні 16:12 291 0
Мирон Маркевич прокоментував матчі збірної України
Маркевич: Збірна України має обігрувати Фінляндію та Казахстан
#Маркевич, #Україна

Джерело - footballua.tv.

Екстренер збірної України Мирон Маркевич оцінив протистояння національної команди зі збірними Фінляндії та Казахстану.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Ми граємо вдома. Ці команди (Фінляндія і Казахстан – прим.) ми повинні обігрувати, хоча фіни останнім часом додали серйозно. Я думаю, у збірної України буде зовсім інша тактика. Потрібно атакувати, потрібно пресингувати на чужій половині поля. Це вже зовсім інший футбол.

Я сподіваюся, що у нас є футболісти, які можуть сильно зіграти індивідуально. Думаю, що в складі будуть якісь зміни. Можливо, Марлос з'явиться, тому що у нього індивідуальна майстерність на високому рівні. Україні потрібні такі гравці. Зінченко плюс Маліновський. Я не знаю, в якому стані Циганков", – резюмував Маркевич.

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