Начо хоче продовжити контракт з Реалом

Гравцем цікавилися Ліверпуль і два клуби Серії А

Захисник мадридського Реала Начо Фернандес сподівається укласти нову угоду з вершковими.

Про це повідомляє AS.

Відзначається, що гравця двічі намагалася придбати Рома, також він потрапив у сферу інтересів Ювентуса і Ліверпуля, проте захиснику подобається виступати в мадридському клубі і поки Начо не має наміру його залишати.

Чинний контракт 31-річного іспанця з мадридцями розрахований до 30 червня 2022 року.

У поточному сезоні Начо провів за Реал 20 матчів у всіх турнірах, віддав 1 гольову передачу і заробив 5 жовтих карток.

Нагадаємо, Реал наблизився до трансферу Мбаппе.