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Олімпік отримав нові докази порушень Лучі

Вчора 22:22 460 0
Протистояння Олімпіка та Лучі триває
Олімпік отримав нові докази порушень Лучі
#Олімпік, #УАФ, #Лучі

Джерело - olimpik.com.ua.

Олімпік опублікував нові докази грубих порушень Кодексу етики і чесної гри головою комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Олімпік наводить свідчення арбітрів УАФ Івана Бондаря та Ігоря Маковея, які вони надали для Франческо Баранки.

"Заяви про те, які Іван Бондар подав до Комітету етики та чесної гри ще в липні 2020 Франческо Баранка просто проігнорував. У зв'язку з цим Іван Бондар та Ігор Маковей звернулися до нас з проханням опублікувати їх докладні показання щоб не дати Франческо Баранці в черговий раз спустити на гальмах "діяння" свого співвітчизника.

На прохання арбітрів знову інформуємо футбольну громадськість про характер Лучано Лучі, який заробляючи гроші в Україні, вважає нас з Вами громадянами "бананової республіки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олімпік вимагає від УАФ перевірити факти неспортивної поведінки Лучі.

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