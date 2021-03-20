Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна прийматиме Дніпро-1 у 19 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Десна: Литовка, Тамм, Огіря, Тотовицький, Калітвінцев, Чепурненко, Гітченко, Мостовий, Гуцуляк, Конопля, Будківський
Запасні: Сидоренко, Полегенько, Єрмаков, Домбровський, Картушов, Безбородько, Сухоцький, Імерков, Дегтярьов
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак, Піхальнок, Ігнатенко, Назаренко, Чуже, Когут, Довбик
Запасні: Сарнавський, Адамюк, Сафронов, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Білл, Булеца, Хобленко
Поєдинок розпочнеться о 17:00.