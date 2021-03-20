Десна - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна приймає Дніпро-1 у 19 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 20 березня, о 17:00.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. Також онлайн гри Десна - Дніпро-1 дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола в Дніпрі завершилася перемогою господарів (2:0). У минулому турі Десна в Києві зазнала розгромної поразки від Шахтаря (4:0), а Дніпро-1 у гостях переміг полтавську Ворсклу (0:1).

У турнірній таблиці УПЛ після 18 турів чернігівці посідають 4 сходинку. У підопічних Рябоконя - 30 очок. Дніпро-1 набрав 19 очок і знаходиться на 8 місці.