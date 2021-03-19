Нападник Зорі зацікавив клуби Серії А

Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш зацікавив клуби Серії А.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"З Аллах'яром історія дуже цікава і навіть комічна. Фенербахче купив гравця і не встиг розгледіти його в грі. Гримнув COVID-19, гримнув локдаун і матчі в Туреччині були зупинені. Купили нібито потенційно хорошого футболіста, але який він – поняття не мали. Тут з'являється варіант з орендою в Зорю. Її дуже правильно оформили, оренда на півтора року з правом викупу за 2,5 мільйони. Ніхто на нього в той момент у Фенербахче серйозно не розраховував.

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Ситуація казкова ще й тим, що Зоря не в повному обсязі сплачує Аллах'яру зарплату. 10 тис платить Зоря і 20 тис – Фенербахче. Зараз до Сайядманеша є прямий інтерес від клубу із Серії А. Ціна варіюється від 5 до 7 млн. Знаючи про інтерес, турки почали просити Зорю повернути гравця. Але Зоря теж знає про це, повертати не збирається і має намір виплатити Фенербахче ті самі 2,5 мільйони. Продати його зараз можна у два або три рази дорожче.

Хлопець дійсно хороший, на другому поверсі добре грає, веде верхову боротьбу, має чудову дистанційну швидкість, голи забиває та асистує. У нього хороший потенціал для зростання, тому буде проданий він дорого. Єдине питання, що турки накрутили цю історію, що Аллах'яр може бути проданий в Шахтар за 8 мільйонів. Ця історія не підтверджується, Шахтар не планує такий трансфер", – розповів Денисов.