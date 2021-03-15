Півзахиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку не варто думати про перемогу у всіх турнірах.

Про це заявив головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Я старший за Зінченка. У мене більше досвіду, і я з ним не згоден. Олександр повинен думати тільки про те, щоб добре зіграти завтра і вийти до чвертьфіналу. Це єдиний можливий шлях.

Раніше нікому не вдавалося завоювати відразу чотири титули за сезон. І я вважаю, що такого ніколи не трапиться.

Завтра ми будемо грати на перемогу і намагатися вийти в чвертьфінал. Інших завдань у мене немає", - зазначив Гвардіола.