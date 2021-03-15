Зінченко: Манчестер Сіті хоче виграти всі титули у цьому сезоні

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з командою у цьому сезоні хоче виграти всі турніри.

Про це заявив сам футболіст.

"У роздягальні я бачу голодні очі. Всі жадають титулів. Ми хочемо перемагати, це те, чого ми хочемо прямо зараз.

До кінця сезону залишилося близько двох місяців. Два найважливіших місяці в нашій кар'єрі.

З такими легендами, як Серхіо Агуеро і Фернандіньйо, які тут вже 10 років, думаю, вони цього заслуговують. Ми збираємося поборотися за перемогу в ЛЧ.

Я вже багато разів говорив, що ми все ще граємо у всіх змаганнях і хочемо все спробувати і виграти. Це означає, що ми повинні показувати свої найкращі якості в кожному окремому матчі.

Чи можна виграти все? Так звичайно. Баварія показала це минулого року, вони виграли всі. Барселона зробила це з Пепом.

Так що, все можливо. У нас неймовірний склад, кращі гравці світу. Чому ні? "- сказав Зінченко.