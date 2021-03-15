Лучі: Я звітую перед Павелком, а не перед УПЛ або клубами

Клуби української Прем'єр-ліги України не можуть контролювати комітет арбітрів.

Про це заявив керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Можливо, прийшов час змін у комітеті арбітрів? Це так по-українськи. Коли в усьому світі інакше. Тільки ФІФА може змінювати правила, а не президент одного клубу. Ці вимоги неправомірні.

А що з приводу звіту про свою діяльність на посаді глави комітету арбітрів? Зазвичай я звітую перед Павелком, а не перед УПЛ або клубами. Ця вимога не має під собою юридичних підстав. Клуби не можуть контролювати комітет арбітрів", - сказав Лучі.