Реал зменшить зарплату Модричу

Джерело - Чемпіон.
Реал Мадрид продовжить співпрацю з півзахисником Лукою Модричем.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Контракт буде мати трохи змінені умови.
Вершкові мають намір зменшити виплату гравцеві на 15%.
Відзначається також, що новий контракт хорвата з клубом буде розрахований до кінця сезону 2021/22.
Luka #Modric is getting closer and closer to extend his contract with #RealMadrid for another year. His salary will be reduced by 15%. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2021
У поточному сезоні Модрич виступав у 34 матчах. На його рахунку чотири голи і чотири асисти.
Нагадаємо, Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі.