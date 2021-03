Реал зменшить зарплату Модричу

Реал Мадрид продовжить співпрацю з півзахисником Лукою Модричем.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Контракт буде мати трохи змінені умови.

Вершкові мають намір зменшити виплату гравцеві на 15%.

Відзначається також, що новий контракт хорвата з клубом буде розрахований до кінця сезону 2021/22.

