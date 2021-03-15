Реал зменшить зарплату Модричу

Королівський клуб готує контракт на нових умовах

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид продовжить співпрацю з півзахисником Лукою Модричем.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Контракт буде мати трохи змінені умови.

Вершкові мають намір зменшити виплату гравцеві на 15%.

Відзначається також, що новий контракт хорвата з клубом буде розрахований до кінця сезону 2021/22.

Luka #Modric is getting closer and closer to extend his contract with #RealMadrid for another year. His salary will be reduced by 15%. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2021

У поточному сезоні Модрич виступав у 34 матчах. На його рахунку чотири голи і чотири асисти.

Нагадаємо, Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі.