У Львові спростували перенесення матчів збірної України

Арена Львів веде підготовку до матчів збірної України з відбору на Чемпіонату світу 2022 року.

Про це повідомила директор Арена Львів Ольга Манько.

За її словами, інформація про не готовність стадіону не відповідає дійсності.

"Це фейкове повідомлення чи чиїсь кулуарні перемовини, бо інформація про неготовність Арени Львів та перенесення матчів – точно недостовірна. Завтра, 16 березня, у Львові має відбутися нарада з приводу проведення цих матчів у Львівській обласній держадміністрації. Ми максимально працюємо для того, щоб ці поєдинки пройшли на найвищому рівні.

На сьогодні стадіон повним ходом готується до прийняття матчів збірної України з відбору на Чемпіонату світу 2022 року. У нас підписані всі договори, зокрема, про охорону й безпеку. Зараз ми активно готуємо наше поле. Звичайно, що після важкої зими і ранніх матчів УПЛ виникли нюанси з трав’яним покриттям, але за час, що залишився, ми здатні підготуватися, щоб прийняти поєдинки на високому рівні", – розповіла Манько.