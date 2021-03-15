Збірна України може не зіграти у Львові стартові матчі відбору на ЧС-2022

Матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 можуть перенести зі Львова у Харків

Джерело - ТаТоТаке.

Матчі збірної України у відборі до чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії та Казахстану можуть перенести зі Львова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Поле Арени-Львів не готове до цих матчів, хоч і УАФ попросила не проводити на арені ігри до кінця березня.

Матчі 28 березня проти Фінляндії і 31 березня против Казахстану можуть перенести до Харкова. Хоча і на арені Металіст поле зараз не найкращої якості.

16 березня УАФ прийме рішення, де проводити матчі збірної.

Нагадаємо, Шевченко оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору на ЧС-2022.