 Сабо не вірить у камбек Динамо у матчі з Вільяреалом | Футбол | Champion.com.ua
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Екстренер Динамо не вірить у камбек киян в матчі з Вільяреалом

Сьогодні 22:46 418 1
Йожеф Сабо прокоментував матч Динамо проти Вільярреала
Екстренер Динамо не вірить у камбек киян в матчі з Вільяреалом
#Динамо, #Вільярреал, #Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

У Динамо не має шансів у протистоянні з Вільярреалом в 1/8 Ліги Європи.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

 "Здивований, що на сьомому місці в іспанському чемпіонаті грає ось такий Вільярреал. Вони зіграли не кращим чином, ніж кияни.

А Динамо - є Динамо. Один раз пощастило, другий раз пощастило, а тут - не пощастило. Програли справедливо в Києві і на виїзді програють. Гравці Вільярреала вищі класом.

Хто є у Динамо? Всі розписують Циганкова. Що далі? Поїде кудись і буде сидіти на лавці. Йому краще залишатися в Динамо і грати, тому що він не буде грати в топ-командах, якщо його продадуть.

У обох команд повно браку. Постійно втрачають м'яч. Подивився, як деякі футболісти суперника зупиняють м'яч - а ми ще критикуємо наші команди.

Мені не сподобалася жодна з команд. Динамо зіграло так, як я очікував, а Вільярреал стільки втратив, стільки браку було. Якби в середині поля кияни скористалися цим - хоча б гол могли забити.

Які шанси у Динамо? Шансів немає. Ніким вигравати. Є боротьба, намагаються, а більше нічого. Звичайно, грати потрібно. Ставити максимально бойовий склад, щоб не програти 5:0 або близько до цього. Якщо іспанці вдома заб'ють один або два м'ячі - спокійно гратимуть, адже потрібні сили в чемпіонаті", - відзначив Сабо.

Раніше, Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи.

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