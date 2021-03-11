Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи

Катастрофа для Динамо у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи вдома поступилося Вільярреалу.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь іспанського клубу.

Рахунок у матчі був відкритий на 30-й хвилині, коли Морено після подачі кутового підхопив м'яч та прострілив з лівого краю штрафного майданчика на дальній кут воротарського майданчика, звідки порожні ворота розстріляв Торрес.

Вільярреал подвоїв рахунок на початку другої половини гри, Бущан відбив удар Морено, однак першим на добиванні опинився центральний захисник Рауль Альбіоль - 0:2.

Відзначимо, що за весь матч кияни не завдали жодного удару в площину воріт іспанського клубу.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 11 березня

Динамо - Вільярреал 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Торрес, 0:2 - 52 Альбіоль