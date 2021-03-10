Луческу: Динамо схоже на Шахтар? Це комплімент

Головний тренер Динамо Мірча Луческу відреагував на порівняння Динамо з його Шахтарем.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Унай Емері сказав, що нинішнє Динамо схоже на мій Шахтар Динамо – Вільяреал: Емері відзначив сильні сторони киян та знайшов схожість у грі “біло-синіх” з Шахтарем часів Луческу ? Якщо він каже, що наша гра схожа на Шахтар під моїм керівництвом, то я сприймаю це, як комплімент. Шахтар у той час грав дуже видовищно, у нас було багато технічних бразильців. Якщо Емері вважає, що ми граємо так само, то я це сприймаю, як комплімент.

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Я пам'ятаю той матч Шахтаря із Севільєю у півфіналі Ліги Європи. Ми тоді у Львові могли виграти, але Севілья була сильнішою і в підсумку перемогла у Лізі Європи", - відзначив Луческу.