Вільярреал отримав серйозне підсилення перед матчем з Динамо

Джерело - football24.ua.
Захисник Вільярреала Альберто Морено повністю відновився і сьогодні вже тренувався у загальній групі.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
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Морено через травму коліна не грав з літа 2020 року. Ексгравець Ліверпуля відбув тривалий період реабілітації і нарешті готовий вийти на поле. За час відсутності Морено лівий фланг оборони Вільярреала ділили Еступіньян та Педраса.
Поєдинок Динамо - Вільярреал відбудеться в четвер, 11 березня, о 19:55 за Києвом.
Нагадаємо, Динамо у більшості розгромило Минай.