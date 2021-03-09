 Вільярреал отримав серйозне підсилення перед матчем з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал отримав серйозне підсилення перед матчем з Динамо

Сьогодні 19:30 88 0
Лівий латераль повністю відновився від травми
Вільярреал отримав серйозне підсилення перед матчем з Динамо
#Вільярреал

Джерело - football24.ua.

Захисник Вільярреала Альберто Морено повністю відновився і сьогодні вже тренувався у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

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Морено через травму коліна не грав з літа 2020 року. Ексгравець Ліверпуля відбув тривалий період реабілітації і нарешті готовий вийти на поле. За час відсутності Морено лівий фланг оборони Вільярреала ділили Еступіньян та Педраса.

Поєдинок Динамо - Вільярреал відбудеться в четвер, 11 березня, о 19:55 за Києвом.

Нагадаємо, Динамо у більшості розгромило Минай.

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