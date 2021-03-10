Арсенал влітку спробує купити Хакімі

Джерело - sport.ua.
Арсенал зацікавлений в послугах захисника Інтера Ашрафа Хакімі.
Про це повідомляє Daily Mirror.
Лондонський клуб спробує купити 22-річного футболіста влітку. Хакімі у своїй команді хоче бачити наставник канонірів Мікель Артета.
Контракт марокканця з Інтером розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.
У поточному сезоні Хакімі провів 33 матчі, забивши шість м'ячів і віддавши стільки ж гольових передач.
Нагадаємо, Арсенал втратив очки у матчі з Бернлі.