Арсенал влітку спробує купити Хакімі

Захисник Інтера незабаром може перебратися до Англії

Арсенал зацікавлений в послугах захисника Інтера Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Лондонський клуб спробує купити 22-річного футболіста влітку. Хакімі у своїй команді хоче бачити наставник канонірів Мікель Артета.

Контракт марокканця з Інтером розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні Хакімі провів 33 матчі, забивши шість м'ячів і віддавши стільки ж гольових передач.

Нагадаємо, Арсенал втратив очки у матчі з Бернлі.