Неймар пропустить матч проти Барселони

Нападник не зможе зіграти проти Барселони

Нападник ПСЖ Неймар не зіграє в матчі-відповіді з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

Бразилець не зможе зіграти через травму. Відзначимо, що футболіст минулого тижня провів кілька тренувань в загальній групі команди, але тренерський штаб вирішив поберегти бразильця.

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Також через травму гру пропустить захисник Хуан Бернат, а форвард Мойзе Кін знаходиться на ізоляції через COVID-19.

11 лютого Неймар отримав травму в матчі 1/32 фіналу Кубка Франції проти Кана (1:0). У нього пошкодження привідного м'яза стегна.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 10 березня в Парижі.