Баранка: Гельзін? Це був огидний випадок

Глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка відреагував на слова президента Олімпіка Владислава Гельзіна на адресу голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Про це розповів сам функціонер.

"Це був огидний випадок, мене це особисто образило, в тому числі і як італійця. Мені не дуже подобається таке слухати.

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Одна справа вже ведеться по випадку минулого тижня після матчу Минай - Олімпік і найближчим часом буде також відкрито справу за даним інцидентом. Ми швидко реагуємо", - розповів Баранка.