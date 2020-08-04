Відомий журналіст опублікував зарплатну відомість УАФ

Найбільше в УАФ отримує Баранка

Джерело - Чемпіон.

В УАФ найбільше за всіх на місяць отримують керівник комітету національних збірних Мирон Маркевич, керівник комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка, перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко та голова комітету арбітрів Лучано Лучі.

Про це повідомляє відомий спортивний журналіст Костянтин Андріюк.

Кожен з них отримує не менше 400 тисяч гривень на місяць.

"Пішов резюме складати. Дуже вже мені хочеться потрапити на роботу в УАФ. Зарплату Грищенка або Плієва прошу не пропонувати", - написав Андріюк.

Нагадаємо, УАФ відсторонила стадіон Агробізнесу через побиття арбітра Юрія Іванова.