Відомий журналіст опублікував зарплатну відомість УАФ

Джерело - Чемпіон.
В УАФ найбільше за всіх на місяць отримують керівник комітету національних збірних Мирон Маркевич, керівник комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка, перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко та голова комітету арбітрів Лучано Лучі.
Про це повідомляє відомий спортивний журналіст Костянтин Андріюк.
Кожен з них отримує не менше 400 тисяч гривень на місяць.
"Пішов резюме складати. Дуже вже мені хочеться потрапити на роботу в УАФ. Зарплату Грищенка або Плієва прошу не пропонувати", - написав Андріюк.
Нагадаємо, УАФ відсторонила стадіон Агробізнесу через побиття арбітра Юрія Іванова.