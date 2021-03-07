Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну

Джерело - ПроФутбол Digital.
Лідер Динамо Віталій Буяльський буде приносити більше користі клубу аніж збірній України.
Про це півзахисник розповів порталу Профутбол Digital.
"Я вже був у збірній. Мене викликали три чи чотири роки тому. Особливої користі команді не приношу. Якщо не викликали – нічого страшного. Буду концентруватися на клубі. Тут я приношу більше користі. Ні на кого не ображаюся, це футбольні моменти", - заявив Буяльський.
Нагадаємо, Шевченко оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору на ЧС-2022.