Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну

Лідер Динамо Віталій Буяльський буде приносити більше користі клубу аніж збірній України.

Про це півзахисник розповів порталу Профутбол Digital.

"Я вже був у збірній. Мене викликали три чи чотири роки тому. Особливої користі команді не приношу. Якщо не викликали – нічого страшного. Буду концентруватися на клубі. Тут я приношу більше користі. Ні на кого не ображаюся, це футбольні моменти", - заявив Буяльський.