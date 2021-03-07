 Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну | Футбол | Champion.com.ua
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Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну

Вчора 23:25 1370 0
Українець хоче сконцентруватися на грі за Динамо
Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну
#Буяльський, #Динамо, #Збірна України

Джерело - ПроФутбол Digital.

Лідер Динамо Віталій Буяльський буде приносити більше користі клубу аніж збірній України.

Про це півзахисник розповів порталу Профутбол Digital.

"Я вже був у збірній. Мене викликали три чи чотири роки тому. Особливої користі команді не приношу. Якщо не викликали – нічого страшного. Буду концентруватися на клубі. Тут я приношу більше користі. Ні на кого не ображаюся, це футбольні моменти", - заявив Буяльський.

Нагадаємо, Шевченко оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору на ЧС-2022.

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