Розкрито плани Луческу перед контрактом з Динамо

Досвідчений фахівець вже дав згоду, щоб перейти на адміністративну роботу

Джерело - Gazeta Sporturilor.

Румунський бізнесмен і мільйонер Ніколае Бадя, який тепер допомагає реанімувати бухарестське Динамо, минулого року погодив з Мірчею Луческу прихід останнього на посаду директора червоних псів.

Про це заявив сам менеджер.

"Я домовився з Мірчею Луческу про його прихід на пост директора Динамо Бухарест. Він погодився, але потім отримав пропозицію з Києва і поїхав. На цьому наші контакти поки припинилися", - заявив Бадя.

75-річний Мірча Луческу має у своїй тренерській кар'єрі досвід роботи наставником бухарестського Динамо. Цю команду фахівець очолював з 1985 по 1990 роки, вигравши один титул чемпіона Румунії і ставши дворазовим володарем Кубка цієї країни.

У поточному розіграші чемпіонату Румунії Динамо займає 13-е місце при 16 командах-учасницях елітарного дивізіону.

Раніше, Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас.