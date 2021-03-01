Відео дня. Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас

Джерело - Чемпіон.

В кінці поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо здобуло виїзну перемогу над ПФК Львів (4:1), стався черговий епізод тривалого конфлікту між групою ультрас "біло-синіх" і наставником команди Мірчею Луческу.

З боку трибун на адресу головного тренера Динамо звучала кричалка: "Lucescu, go away!" ("Луческу, забирайся").

Але наставник киян відреагував на нього в досить іронічному стилі - просто помахавши їм рукою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua