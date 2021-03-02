У першій команді Ювентуса виявили коронавірус

Джерело - football24.ua.
У Ювентусі знову є інфікований COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
У заяві йдеться, що один із членів команди здав позитивний тест на коронавірус. Відзначається, що це не футболіст
Хворого уже відправили на карантин. Клуб перебуває в контакті з відповідними органами охорони здоров'я для визначення ефективної реалізації протоколів, необхідних для проведення тренувальної та змагальної діяльності команди.
До слова, наступний матч туринський гранд повинен провести уже сьогодні, 2 березня. Ювентус на Альянц Стедіум прийматиме Спецію.