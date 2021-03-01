Джерело - UA-Football.
Ренн звільнив Жульєна Стефана з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда виграла тільки 1 матч з 10 у 2021 році, опустившись з 5-го на 9-е місце в турнірній таблиці. Крім того, бретонці ще й вилетіли з Кубку Франції від Анже (1:2).
Минулого тижня врятувати ситуацію намагався директор Ренна Флоріан Моріс, але його бесіда на підвищених тонах в роздягальні обернулася лише розбитими дверима і більше нічим.
40-річний Стефан очолював Ренн з грудня 2018-го і до цього сезону був дуже успішним. У 2019-му бретонці вперше з 1971 року виграли Кубок Франції, а потім вперше за 88 років стали бронзовими призерами Ліги 1.
Раніше Ніцца перемогла Ренн.