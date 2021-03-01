Жульєн Стефан залишився без роботи

Ренн звільнив Жульєна Стефана з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда виграла тільки 1 матч з 10 у 2021 році, опустившись з 5-го на 9-е місце в турнірній таблиці. Крім того, бретонці ще й вилетіли з Кубку Франції від Анже (1:2).

Минулого тижня врятувати ситуацію намагався директор Ренна Флоріан Моріс, але його бесіда на підвищених тонах в роздягальні обернулася лише розбитими дверима і більше нічим.

40-річний Стефан очолював Ренн з грудня 2018-го і до цього сезону був дуже успішним. У 2019-му бретонці вперше з 1971 року виграли Кубок Франції, а потім вперше за 88 років стали бронзовими призерами Ліги 1.

Раніше Ніцца перемогла Ренн.